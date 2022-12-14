〈美股早盤〉投資人靜待Fed公布利率決策 主要指數開平走高

投資人靜待美國聯準會（Fed）稍晚公布 12 月利率決策，並觀察日前數據顯示通膨降溫是否足以讓 Fed 立場轉向鴿派，美股主要指數周三（14 日）開平後小幅走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.3%。

儘管美國 11 月消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨持續降溫，推動美股和債市全面反彈，但市場警告 Fed 可能仍繼續堅持升息，讓漲勢有所緩和。

Fed 稍晚可能宣布將利率上調 2 碼（50 個基點）的消息被市場充分消化後，交易員仍對政策制定者何時發出暫停升息和明年是否可能降息的訊號感到不安。

目前交易員押注，Fed 在本周升息 2 碼後，明年 1 月底的會議上可能再次升息 2 碼，然後在明年年底前進行同等規模的降息。

Fed 將於台灣時間周四（15 日）凌晨 3 點公布 12 月利率決策，同時出爐的還有最新季度經濟月測摘要（SEP）和利率預測點陣圖，而 Fed 主席鮑爾將在決策公布半小時後召開記者會，投資人需小心留意 Fed 對明年貨幣政策路徑的態度，尤其是否會影響市場對明年下半年降息的預期。

其他消息方面，英國國家統計局周三公布數據顯示，英國通膨由 41 年高點回落，11 月 CPI 年增 10.7%，略低於市場預期升 10.9%，上月為升 11.1%，月增率為上升 0.4%，預期為增 0.6%，緩解英國央行在經濟衰退背景下繼續升息的壓力。

另外有媒體報導指出，歐洲央行（ECB）預估未來 3 年通膨率將保持在 2% 目標以上，高於市場目前的預期，這表明歐洲央行對抗高物價的戰爭遠未結束。據悉，歐洲央行周四（15 日）必然會連續第四次升息以遏止通膨，同時還將宣布新的季度經濟預測，同時也將草擬量化緊縮（QT）計畫。

能源方面，國際能源署（IEA）周三上調今、明兩年全球對原油需求預測，原因是亞洲主要經濟體出人意料的經濟韌性提振石油的需求，另外俄羅斯石油在制裁下影響供應，IEA 預估明年油價可能反彈。截稿前，國際油價雙雙漲近 2%。

截至台北時間周三（14 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.64%，至每股 159.92 美元

華爾街投行高盛將特斯拉目標價從每股 305 美元下調至 235 美元，原因是需求疲軟。自 9 月底以來，特斯拉股價下跌約 40%，昨日市值一度跌破 5,000 億美元。

百思買 (BBY-US) 早盤下跌 2.39%，至每股 82.06 美元

電子產品零售商百思買（Best Buy）盤前股價下跌 3%，此前美銀證券將其股票評等從「中性」（neutral）下調至「低於大盤」（underperform），原因是該公司實現獲利成長的環境充滿挑戰。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.7%，至每股 93.14 美元

亞馬遜 (AMZN-US) 正面臨一家來自越南倉儲系統製造商 Gilimex，要求 2.8 億美元賠償的訴訟。後者指控亞馬遜，在今年線上支出增長放緩後突然縮減訂單，導致製造商背負產能和原物料過剩的壓力。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月進口價格指數月率報 - 0.6%，預期 - 0.5%，前值 - 0.4%

美國 11 月出口價格指數月率報 - 0.3%，預期 - 0.4%，前值 - 0.4%

華爾街分析：

摩根大通首席策略師 Michael Wilson 提醒客戶應該更加留意收益風險，因為預期「過高」，同時重申明年盈利將遠低於市場普遍預期。他認為，現在市場的定價與她預期的盈利衰退已經出現脫節，和 2008 年的美股暴跌有一些「相似之處」。

花旗美股策略師 Scott Chronert 近期研究報告，將明年底標普 500 指數的目標位從 3,900 點上調至 4,000 點，意味著相比目前的水準，美股期間的表現可能乏善可陳。他還表示，對標普 500 指數來說，宣布解除警報還為時過早，盈利重置、經濟減速和 Fed 持續鷹派言論可能引發股票再度回檔，最終標普 500 指數將走弱。