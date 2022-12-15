〈紐約匯市〉Fed暗示明年將有更多升息 美元依舊反彈無力

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 一如預期宣布升息 2 碼 (50 個基點)、並暗示明年將有更多次升息，一度帶動美元從稍早觸及的六個月低點反彈，但很快就失去動能，震盪走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.38% 至 103.61。DXY 周二曾跌至 6 月 16 日以來最低。

Fed 周三宣布升息 2 碼，小於之前連四度 3 碼的升幅，聯邦資金利率的目標區間提高到 4.25-4.50%，聲明顯示，決策官員認為繼續升息是合適的，明年利率高峰可能突破 5%。

在主席鮑爾在會後記者會接受提問期間，美元翻黑走貶。

根據 Fed 最新經濟預測，接下來到 2023 年底以前，至少還會有一次升息 3 碼的可能性，這段期間美國失業率將上升，經濟成長幾乎陷入停滯。

在 Fed 會議登場前夕，美國公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 增幅連續第二個月小於市場預期，曾讓投資人期待鮑爾在周三的記者會上將有更鴿派的談話。

但鮑爾在會後記者會仍保持鷹派，他強調目前談論降息還過早，Fed 的重心仍是讓通膨率隨著時間過去回到 2% 目標。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「這次的政策溝通比市場期待的更鷹派。聲明中重申有『持續升息』的必要，會保持足以限制經濟成長的政策，這番話打消了市場對金融情勢將持續寬鬆的期待。」

Schamotta 表示，Fed 把終點利率預測值提高到 5.1%、不讓更長期利率預測大幅下滑，象徵決策官員堅持他們數個月以來向市場溝通的訊息，即「利率將更高且維持更長時間」。這代表 Fed 必須看到通膨放緩出現更全面的證據，才有可能把政策大幅轉向。

歐元升值 0.43% 至 1.0674 美元，日元上揚 0.24% 至 135.235 日元，英鎊升值 0.54% 至 1.2429 美元。

Fed 決策會議之後，緊接著歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE) 周四都將公布決策，市場預估可能雙雙升息 2 碼。

彭博周三報導，日本銀行 (BOJ，央行) 可能在 2023 年某個時候對貨幣政策進行評估，帶動日元攀高。由於日銀總裁黑田東彥任期剩下不到四個月，市場一直高度關注日銀是否會對當前的超寬鬆政策進行全面評估。

截至周四 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：