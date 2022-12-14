美股盤前：美、英CPI明顯降溫，FOMC、BOK升2碼?!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 42 分)：

道瓊指數：上漲 9 點，漲幅 0.03% 至 34397。

那斯達克 100 指數：上漲 8.5，漲幅 0.07% 至 11967.25。

標普 500 指數：上漲 1.75，漲幅 0.04% 至 4057.00。

【今日總經】美國 EIA 原油庫存變化、美國 FOMC 會議。(延伸閱讀推薦：美國週四 FOMC 利率決策會議搶先看)

備受市場關注的美國聯準會利率決策會議將於明天清晨 3 點公布此次升幾碼。昨天公布的美國 11 月 CPI 年增率再超預期降至 7.1%，核心通膨也降至 6%，雙雙超出市場預期，顯示美國通膨確實有明顯降溫跡象。

二、美股盤前重點

1. 英國 11 月通膨降至 10.7%：英國今日稍早公布 11 月 CPI 年增率，自上個月 40 年新高的 11.1% 降至 10.7%，優於市場預期的 10.9%。主要降幅來自於汽油價格以及二手車的價格，但酒吧、咖啡館和餐廳的酒精價格漲幅仍非常高。英國央行也將於明日召開利率決策會議。雖然本次的通膨數據已有明顯的降幅，顯示已過通膨峰值，但鑒於目前年增率仍在雙位數，因此目前市場預期明日英國央行利率決策會議將升息 2 碼，將基準利率調至 3.5%。(延伸推薦閱讀：「定期定額存台股」扣款流程圖，每月 $100 元、用存股撐起家庭的大夢想！)

2. 36 家中國企業被美國列入貿易黑名單：據消息人士表示，美國商務部計畫將 36 家中國企業列入貿易黑名單，預計最快將於本週生效。一旦列入黑名單，美國供應商就必須在獲得特別許可後才能運送產品。先前一位美國商務部官員表示，長江存儲在被列入的黑名單之中，長江存儲對此尚未表示評論。

3. 美國聯合航空購買 100 架波音 787 夢想客機寬體噴氣式飛機：美國聯合航空昨日表示預計到 2032 年將接收約 700 架新的窄體和寬體飛機，將在 787-8-9-10 型號中進行選擇。美國聯合航空首席執行官 Scott Kirby 表示，此筆訂單將助於美國聯合航空鞏固其領先地位，且加快提供全球更多地方最佳空中體驗計畫。除此之外，新的飛機，也將有助於減少 25% 碳排放量。（延伸推薦閱讀：美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！）

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