雖然利率下跌 美國上周房貸需求仍微幅萎縮

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請量幾乎沒有變化，與前周相比下降 0.5%。

與此同時，上周利率略有回落，但仍接近 22 年高點。

貸款餘額符合條件的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.16% 降至 7.06%；申貸點數從自備 20% 頭款的 0.88 降至 0.73 支付。一年前同周的比率為 3.24%。

輕微的下跌足以推動再融資需求略微回升。這些申請在一周內成長了 0.2%，但仍較去年同期低 85%。現在，很少有合格的申貸者沒有低於如今的利率。

購屋房貸申請量本周下降 1%，年減 41%。房產經紀人和房屋建商都表示，買家流量已經放緩。經紀商表示，如今的買家沒有購屋的急迫感，有些人可能正在等待利率大幅回落。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說，「除了彈性利率貸款 (ARM) 利率，所有其他貸款類型的利率都比一年前高出 3 個百分點以上。這些高利率繼續給購屋和再融資活動帶來壓力，並加劇了整體房市的承受壓力，正如房屋開工率和房屋銷售的惡化趨勢所見。」

《Mortgage News Daily》報導，本周房貸利率再次小幅走高，但現在所有人都在關注周三的 Fed 會議。雖然普遍預計 Fed 將把基金利率上調 0.75 個百分點，但投資人更關注它對未來利率走勢的說法。有些人認為，Fed 正準備結束或至少放慢升息步伐。

Mortgage News Daily 營運長格拉漢 (Matthew Graham) 寫道：「如果他們真的透露這種意向，一開始可能有利於利率。」「但如果他們完全迴避它，那麼 2 日下午的利率將會很糟糕。無論結果為何，波動風險都很高。」