盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價40.2元，成交5,729張

麗臺(2465-TW)14日09:19上漲3.65元，股價漲停報40.2元，委買9,532張，成交5,729張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.69%。
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.92%，台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-61 張
- 外資買賣超：-60 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+12 張
- 融券增減：-40 張
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