盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.07%報37.75元，成交415張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.07%，09日09:08報37.75元，成交415張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.74%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌3.06%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-408 張
- 外資買賣超：-496 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+88 張
- 融資增減：-99 張
- 融券增減：-84 張
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AI優化後報酬率
+15.90%
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原投組報酬率
+8.92%
$10,892
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
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10%