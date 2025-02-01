蘋果CEO對DeepSeek表示讚賞 暗示AI策略轉向？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-01 08:30

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 近日公開讚揚中國新創公司 DeepSeek 開發的 AI 模型，稱其為「推動效率的創新」。此舉引發業界對於蘋果 AI 策略是否可能轉向的諸多猜測。

在 DeepSeek 以低成本高效能的 AI 模型震撼科技界之際，蘋果的這一表態更顯得意味深長。

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庫克在財報電話會議上，被分析師問及 DeepSeek 的 AI 模型將如何影響蘋果的利潤時，他回應稱：「一般而言，我認為能推動效率的創新是件好事。而你們在這個模型中看到的正是如此。」 庫克的這番話，被外界解讀為蘋果可能正在考慮採用 DeepSeek 的技術，以降低 AI 開發成本。

蘋果 AI 策略的轉變？

蘋果過去主要自行開發 AI 技術，並將其整合到 Siri、Face ID 和 iOS 應用等產品中。然而，蘋果在 AI 基礎設施上的投資，相較於 Meta 和 Google 等競爭對手明顯不足。如今，蘋果似乎正在尋找更經濟實惠的 AI 解決方案，而 DeepSeek 的出現正好符合這一需求。

蘋果一直以來更注重在裝置端運行 AI 模型，而非依賴雲端運算。DeepSeek 的模型體積較小，更適合在行動裝置上運行，這與蘋果的策略不謀而合。

Forrester 的副總裁兼首席分析師 Thomas Husson 認為，DeepSeek 的成功實際上是對蘋果 AI 策略的一種肯定，因為蘋果越來越依賴基於邊緣技術的本地裝置 AI 方法。

目前，蘋果僅與 OpenAI 有合作關係，允許 ChatGPT 在私有雲中回答 iPhone 用戶的複雜問題。然而，蘋果與 OpenAI 並無顯著的直接合作關係。蘋果雖然在機器學習等領域與 OpenAI 有共同興趣，但雙方在 AI 開發的策略和重點上明顯不同。

分析師對蘋果 AI 前景的看法

DeepSeek 的出現，讓蘋果在 AI 領域看到了新的可能性。Box 執行長 Aaron Levie 認為，DeepSeek 對蘋果的 AI 策略而言可能「非常棒」。他指出：「蘋果並未投入大量資源訓練自己的 AI 模型。因此，蘋果希望盡可能多地在開源領域取得突破，這樣他們就可以在自己的手機上運行這些模型，並為所有用戶提供智慧服務，而無需像其他公司那樣進行大規模的資本支出。」

分析師普遍對蘋果在 AI 領域的前景持樂觀態度，但對於蘋果智慧（Apple Intelligence）將如何影響硬體銷售仍有分歧。

Morningstar 的資深股票分析師 William Kerwin 認為，蘋果能透過將 AI 整合到裝置和應用程式中，成功地將 AI 產品化。他表示，如果未來趨勢是朝向更小、更有效率的模型發展，這將非常符合蘋果的策略，因為蘋果一直以來都專注於能在裝置端運行、在邊緣運算且高效的模型。

中國市場的挑戰

儘管蘋果在 AI 領域看似前景光明，但在中國市場仍面臨挑戰。分析師認為，中國市場目前是 iPhone 營收成長的阻力。由於華為和小米等競爭對手的崛起，中國市場的競爭日益激烈。