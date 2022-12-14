盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價74.2元，成交5,332張

撼訊(6150-TW)14日09:19上漲6.7元，股價漲停報74.2元，委買10,469張，成交5,332張。
主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.23%。
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.45%，櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+100 張
- 外資買賣超：+180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-80 張
- 融資增減：+130 張
- 融券增減：-31 張
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