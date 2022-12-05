盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.65%報38.8元，成交428張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.65%，05日09:11報38.8元，成交428張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌1.18%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.4%。台灣加權指數上漲1.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+191 張
- 外資買賣超：+197 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-462 張
- 融券增減：-39 張
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投組標的成分
40%
1513
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