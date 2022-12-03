歐盟同意對俄國石油設價格上限 每桶60美元

歐盟周五（2 日）同意將俄羅斯石油價格上限設訂在每桶 60 美元，最快可能在周末批准相關協議，替七國集團（G7）達成協議鋪平道路。歐盟外交官近期面臨緊迫的時間壓力，他們要在 12 月 5 日對俄羅斯原油實施制裁之前，敲定價格上限方案。

歐盟對俄油設置價格上限的目的是阻止俄羅斯石油流向全球市場，防止其把石油收入用在入侵烏克蘭的戰爭上，而每桶 60 美元的價格高於俄國已經出售的大部分原油的價格，低於此前歐盟提議的每桶 65 至 70 美元價格上限。

歐盟內部一直以來分歧根深蒂固，無法就對俄油的價格上限達成共識，而歐盟意見分歧的主因在於對俄油的價格上限該有多嚴格。最新價格上限表明，波蘭等國的施壓有效，價格上限沒有如先前協議那般對俄國「慷慨」。

除石油價格上限外，波蘭等國還提出多項條件，包括允許每兩個月修改一次價格上限，以及另一項計畫，確保任何重置後的價格上限，都應保證比平均市場價格至少低 5%。

波蘭駐歐盟大使 Andrzej Sados 接受媒體採訪時表示，對俄油實施石油價格上限確實能削弱莫斯科的在軍事方面的強化，對烏克蘭和歐洲來說都是一個很好的解決方案。他也說，歐盟現在可以正式為協議提出書面程序，目標在周六（4 日）正式公布生效。

歐盟的價格上限達成共識，也為 G7 的協議鋪平道路。歐盟相關協議正式通過後，還需要得到 G7 的批準。根據知情人士透露，每桶 60 美元的價格在 G7 同意的範圍內。

大多數 G7 國家將在今年年底前停止進口俄羅斯原油，而歐盟將於明年 2 月對來自俄羅斯的其他精煉石油產品實施禁令，同時對這些商品設置上限。

俄羅斯曾表示，不會向簽署價格上限的任何人出售石油。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周四表示，價格上限水準無關緊要。但石油市場面臨的風險是，如果上限設置得太低，俄羅斯可能會兌現停止生產的威脅，導致全球油價攀升。

其實許多市場人士都不看好歐盟對俄羅斯石油設置價格上限，他們認為如果制裁過於嚴厲，恐怕對歐洲會形成反噬。

分析認為，鑑於全球石油需求極度缺乏彈性，即使是每天幾十萬桶的供需失衡也可能導致油價飆升，並且美國的戰略石油儲備（SPR）處於幾十年來的低點，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傾向支持高油價，閒置產能稀缺。

此外，目前的價格上限仍無法阻止印度、土耳其等買家對俄國原油的購買熱情，印度石油與天然氣部長先前表示會繼續購買俄國石油。