〈美股早盤〉美11月CPI報佳音 主要指數開高走高 那指漲逾3%

美國 11 月消費者物價指數（CPI）數據捎來通膨降溫的好消息，讓市場進一步押注聯準會（Fed）放緩升息步伐，美股主要指數周二（13 日）開高走高，其中那斯達克指數漲逾 3%，而美國公債殖利率、美元指數暴跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 500 點或 1.5%，那斯達克綜合指數漲近 370 點或近 3.3%，標普 500 指數漲逾 2.3%，費城半導體指數漲逾 4%。

美國 11 月 CPI 年增 7.1%，低於市場預期的 7.3%，較前值 7.7% 大幅回落；扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 6%，低於市場預期的 6.1% 與前值 6.3%。隨通膨指數回落，Fed 未來貨幣政策方向成為市場焦點。

按月來看，11 月 CPI 成長 0.1%，遠低於市場預期的 0.3% 和前值 0.4%；11 月核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期和前值的 0.3% ，整體數據透露在 Fed 大幅升息下通膨開始降溫。

數據公布後，美股指數期貨全面飆升，其中標普 500 指數期貨漲近 3%、那斯達克 100 指數期貨漲近 4%，同時美國 10 年期公債殖利率暴跌至 3.47%，美元指數跌至 103.73。

Fed 官員已經暗示升息步伐將放緩，但同時也強調在一段時間內，借貸成本仍須保持限制性，直到通膨出現實質下降，而週二數據顯示通膨增速低於預期，將證明 Fed 周四（15 日）升息兩碼（50 個基點）是合理的。

其他市場方面，美國通膨數據出爐後，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.8%，倫敦交易時間，科技與零售股漲幅均逾 4%。

匯市方面，英鎊和歐元兌美元匯率均上漲約 1.1%，英鎊兌美元匯率達到 1 英鎊兌 1.242 美元的 6 個月高點，而歐元也達到 6 個月高點的 1.0659。

截至台北時間周二（13 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 4.22%，至每股 84.71 美元

軟體大廠甲骨文（Oracle）上季營收年增 18% 至 123 億美元，高於分析師平均預估的 120 億美元；剔除特定項目後每股獲利 1.21 美元，其中包含匯損衝擊 0.09 美元，仍高於分析師預估的每股獲利 1.18 美元。此外，甲骨文試圖拓展、高度受關注的領域雲端營收上季成長 43% 至 38 億美元，延續前一季成長 45% 的趨勢。

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.75%，至每股 186.89 美元

美國聯合航空 (UAL-US) 宣布 200 架飛機訂單後，波音公司美股盤前股價漲逾 2%。據悉，聯合航空的訂單包括 100 架 787 夢幻客機和 100 架 737 Max 飛機，以及進一步購買的選項，案目錄價格計算，該訂單價值約 430 億美元。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 16.51%，至每股 192.40 美元

新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）開發的一種實驗性個性化黑色素瘤疫苗，在中期試驗中若與默沙東 (MRK-US) 的重點免疫藥物 Keytruda 合併使用，可將皮膚癌復發或死亡的風險比單獨使用 Keytruda 降低 44%。莫德納美股盤前股價漲近 8%，默沙東漲近 2%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 CPI 年增 7.1%，預期 7.3%，前值 7.7%

美國 11 月 CPI 月增 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 11 月核心 CPI 年增 6.0%，預期 6.1%，前值 6.3%

美國 11 月核心 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

摩根大通旗下 Andrew Tyler 等分析師在報告中提到，若美國 11 月 CPI 年增速若小於或等於 6.9%，標普 500 指數將大漲 8%-10%，這將讓標普 500 指數自 10 月低點反彈以來累積的漲幅擴大至 20% 以上，而反彈超過 20% 將意味著該指數長達 12 個月的技術性熊市進入尾聲，雖然這個可能性只有 5% 左右，但這也反映出市場普遍認為 CPI 將對美股近期走勢起關鍵作用。

另一方面，摩根大通分析師表示，若美國 11 月 CPI 年增速介於 7.2%-7.4% 之間，標普 500 指數將漲 2%-3%。

安聯首席經濟學家 Mohamed El-Erian 警告，Fed 由於在通膨方面的遲鈍和政策失誤，明年可能不得不敲悄悄放棄其 2% 通膨目標，因為 Fed 的實際行動可能會對這個上限目標更加寬容，避免其激進的緊縮政策摧毀就業市場。

大摩首席分析師 Mike Wilson 表示，美股將在明年迎接一個痛苦的世界，標普 500 指數第一季可能跌 24% 至 3,000 點。他表示企業利潤持續遭利率壓縮，這將是明年影響美股的重要因素。