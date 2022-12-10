路透：歐盟全面調查博通610億美元VMware收購案

《路透》週五 (9 日) 引述消息人士報導，晶片大廠博通收購雲端運算公司 VMware 正面臨歐盟反壟斷機構的全面調查。

博通今年 5 月宣布以 610 億美元天價收購雲端運算公司 VMware，是今年迄今全球第二大收購案，僅次於微軟以 687 億美元收購買下美國著名遊戲開發商「動視暴雪」(Activision Blizzard)。此舉意味著博通試圖將業務多元化並進軍企業軟體領域。

博通已向歐盟爭取早日通過就 610 億美元收購 VMware 一案 (圖片：AFP)

博通已向歐盟申請，就 610 億美元收購 VMware 一案，爭取早日通過反壟斷審查，消息人士週五透露，本週早些時候，博通與歐盟執委會 (European Commission) 就此收購案舉行會議。

消息人士指出，歐盟官員通常會在此類會議上表達其擔憂，而博通未能說服他們相信收購的好處，官員將在初步審查結束後，啟動為期 4 個月的全面調查。

歐盟計劃於 12 月 20 日完成對此收購案的初步審查，或是展開深入調查，而這可能讓批准過程增加 4 個月。

博通回應，由於收購規模很大，預計其他關鍵地區的審查程序時間將會延長，但公司仍然相信這筆交易將在其 2023 會計年度結束並完成。

博通 (AVGO-US) 週五收紅 2.57% 至每股 544.72 美元，年初迄今跌幅超過 17%。

博通已在 2018 年收購企業軟體業者 CA Technologies，2019 年收購賽門鐵克 (Symantec) 公司的企業資安事業，若博通再完成 VMware 收購一案，將推助博通打造成規模龐大且業務多元的科技巨頭。

彭博行業研究分析師 Jennifer Rie 曾點評：「博通很可能在歐盟執委會全面調查後，最後完成此收購案。」