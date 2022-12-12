債券投資人預期Fed升息幅度縮小 但作好通膨意外走升的準備

Fed 本周升息幅度可能縮小，會給因一連串超大規模升息而遭受重創的債券投資人提供一些喘息的機會，不過 Fed 升息會對經濟造成多大的損害仍存在疑問。

Fed 已實施 40 年來最快的貨幣政策收緊，以遏制幾十年來最高的通膨率，但主席鮑爾上月表示，在連續 4 次升息 75 個基點後，12 月升息步伐可能放緩。

在 10 月消費者物價數據 (CPI) 優於預期之後，鮑爾發表了較不激進的立場，推動過去一個月的債券上漲。指標 10 年期國債殖利率已從 11 月初的 4% 以上降至 3.5% 左右；最能反映貨幣政策預期的 2 年期國債殖利率則從上月初的 15 年高點 4.8% 降至 4.3%。

周二 (13 日) 將公布 11 月 CPI，正逢 Fed 宣布政策決定的前一天。物價上漲的速度最近顯示出放緩跡象，但如果意外走升，CPI 可能會再次震盪市場。

Hartford 世界債券基金投資組合經理人哈維 (Martin Harvey) 表示，「我認為 CPI 數據可能是個更重要的事件，因它一直是支撐聯邦基金接近峰值的最大支柱。」

美國勞工部周五 (9 日) 發布的報告顯示，11 月基本生產者物價同比增幅為 2021 年 4 月以來最低水平。 雖然總體生產者物價漲幅略高於預期，但趨勢正在放緩。

數據發布後，聯邦基金期貨交易商預計本月升息 50 個基點的可能性為 93%，這將使 Fed 的政策利率達到 4.25%-4.5% 的區間。

Loomis, Sayles & Company 投資組合經理人兼全球固定收益團隊聯席主管許維澤 (Lynda Schweitzer) 表示，雖然她對 Fed 降低升息幅度至 50 個基點充滿信心，但她更關注的是潛在更高 CPI 數據和其他央行的意外決定。

她說，「歐洲中央銀行 (ECB) 對我來說更像是個不確定因素，如果 CPI 數據證實了這個想法將會很有趣：如果再次意外走高，市場將再次趨吉避凶。」

投資人還將關注 Fed 在重申利率達到峰值後可能會保持高點的堅定程度。Fed 官員已經一再強調這種觀點，本周的最新預測可能顯示利率將繼續上升，並在 2023 年之前保持高點。

截至 9 月，Fed 官員們預計聯邦基金利率在 2023 年底為 4.6%。鮑爾主席上月表示，所謂的最終利率需要「稍微再高一點」，其他官員已經討論明年利率可能升至 5% 以上的問題。

貨幣市場投資人預計 Fed 將在未來幾個月繼續升息，到明年 5 月將達到 4.96% 的峰值，低於上月初估計的 5.15%；但他們預計明年下半年將降息，看好 Fed 將努力提振因過高借貸成本而受挫的經濟。

摩根士丹利投資管理公司首席固定收益策略師卡倫 (Jim Caron) 表示：「市場定價與 Fed 的說法存在脫節。」

他預計，隨著 Fed 接近升息路徑的尾聲，債券波動性將在未來消退，但他補充指出，美國國債殖利率仍可能走高，具體取決於通膨，「我不太相信 Fed 會在未來一年左右降息。因此，我不得不相信 10 年期國債殖利率可能真的太低了。」