美股重點新聞摘要2022年12月14日

美股重點新聞摘要2022年12月14日 (圖：AFP)
美股重點新聞摘要2022年12月14日 (圖：AFP)
今日操盤前瞻

日本 Q4 日銀短觀報告、10 月核心機械訂單

IEA 原油市場月報

美國 11 月進、出口價格指數

Fed 傳聲筒：CPI 數據讓 FOMC 會議討論複雜化

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週二 (13 日) 透露，消費者物價指數 (CPI) 數據不太可能改變聯準會 (Fed) 週三升息 2 碼的預期，但將讓這場決策會議討論複雜化。閱讀全文...

FTX 破產餘震？ 幣安 24 小時內被大提款 19 億美元

區塊鏈數據公司 Nansen 周二（13 日）表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）過去 24 小時內已登記 19 億美元的提款，因為幣安表示已「暫時停止」提領 USDC 穩定幣。在 FTX 創造幣圈史上最大規模破產案後，幣圈投資人心理陰影揮之不去，擔心交易所可能肆意揮霍用戶資金。閱讀全文...

美國會提兩黨立法 擬禁止 TikTok 在美國營運

在多州下令禁止政府設備使用 TikTok 之後，美國兩黨議員周二 (13 日) 提出一項新法案，希望能在美國徹底封殺 TikTok。閱讀全文...

OPEC 下調 Q4 與明年 Q1 石油需求預期 維持今、明兩年需求成長預測

根據石油輸出國組織（OPEC）周二（13 日）公布最新的月報，OPEC 下調今年第四季與明年第一季石油需求預期，呼籲成員國「保持警覺與謹慎」，同時維持對今、明兩年石油需求成長預測。閱讀全文...

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

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投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

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$13,203

原投組報酬率

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$12,397

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    明基醫

    4116

  • 20%

    閎康

    3587

  • 10%

    富野

    2736

  • 10%

    摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)

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