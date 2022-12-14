美股重點新聞摘要2022年12月14日

今日操盤前瞻

日本 Q4 日銀短觀報告、10 月核心機械訂單

IEA 原油市場月報

美國 11 月進、出口價格指數

Fed 傳聲筒：CPI 數據讓 FOMC 會議討論複雜化

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週二 (13 日) 透露，消費者物價指數 (CPI) 數據不太可能改變聯準會 (Fed) 週三升息 2 碼的預期，但將讓這場決策會議討論複雜化。閱讀全文...

FTX 破產餘震？ 幣安 24 小時內被大提款 19 億美元

區塊鏈數據公司 Nansen 周二（13 日）表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）過去 24 小時內已登記 19 億美元的提款，因為幣安表示已「暫時停止」提領 USDC 穩定幣。在 FTX 創造幣圈史上最大規模破產案後，幣圈投資人心理陰影揮之不去，擔心交易所可能肆意揮霍用戶資金。閱讀全文...

美國會提兩黨立法 擬禁止 TikTok 在美國營運

在多州下令禁止政府設備使用 TikTok 之後，美國兩黨議員周二 (13 日) 提出一項新法案，希望能在美國徹底封殺 TikTok。閱讀全文...

OPEC 下調 Q4 與明年 Q1 石油需求預期 維持今、明兩年需求成長預測

根據石油輸出國組織（OPEC）周二（13 日）公布最新的月報，OPEC 下調今年第四季與明年第一季石油需求預期，呼籲成員國「保持警覺與謹慎」，同時維持對今、明兩年石油需求成長預測。閱讀全文...