〈貴金屬盤後〉美CPI升幅減速 金價收復1800美元 創6月以來最高點

黃金期貨周二 (13 日) 收在 6 月以來最高價，主因美國 11 月消費者物價報告 (CPI) 升幅小於市場預期，令市場期待聯準會 (Fed) 將放緩升息，美元回落，美元計價的大宗商品也因此獲得支撐。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 33.20 美元或約 1.9%，報每盎司 1825.50 美元，是 6 月底以來最高價。

美國勞工部周二公布，11 月 CPI 月增 0.1%，小於市場預估的 0.3%，年增幅為 7.1%，較 10 月的 7.7% 和緩，並創下 2021 年底以來最小升幅。

數據出爐後，美元明顯走弱，黃金隨之攀高。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1% 至 104.12。

美元貶值，會降低投資人考慮持有黃金相對其他避險工具時候的機會成本。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預定美東周三 (台灣周四凌晨 3 點)，公布 12 月決策，市場預估這次升息幅度可能縮減為 2 碼 (50 個基點)。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 說，他將把焦點放在 Fed 主席鮑爾的會後記者會上，以了解接下來是不是以每次 2 碼的幅度邁向 5.00-5.25% 終點利率。

他目前對黃金仍持保守態度，只要趨勢顯示升息幅度無法縮減，金價近期的漲勢隨時可能翻轉。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，黃金多頭派不是期待 Fed 明年政策轉向的唯一陣營。

此外，帶動黃金漲勢的力量主要來自未來預期行動和選擇，更甚實體黃金的流動。他認為，這是讓黃金持續從夏季低點反彈的原因，也正因如此，金價若要進一步上漲，需要看到實體和 ETF 需求回籠。

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