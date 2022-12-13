桃園鐵路地下化斥資1048億元 拚2030年全線通車

交通部鐵道局表示，桃園鐵路地下化斥資 1048 億元經費，將分兩階段通車，第一階段的桃園、內壢及中壢站預計 2029 年 4 月通車，第二階段 (其餘 5 座通勤站) 預計 2030 年 7 月通車。

「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於 2020 年 9 月奉行政院核定綜合規劃報告，計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台 66 線，改建 3 座既有車站 (桃園、內壢、中壢)，新建 5 座通勤車站 (鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮)。

桃園鐵路地下化工程全長 17.9 公里，總建設經費約 1048 億元，計畫期程至 2030 年底，分兩階段通車。

鐵道局指出，本計畫完工後將拆除 8 座高架橋、8 座地下道及消除 20 處平交道，有助改善都市景觀促進土地整體開發，且桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線 G07 站及機場捷運延伸線 A23 車站以共構方式興建，通車後有效串聯機場捷運及桃園捷運路網，將可大幅提升軌道路網整體運輸效益。

為達成如期通車的目標，鐵道局表示，除將要徑作業規劃為先期工程，於去年起陸續先行發包；今年也完成平鎮地下永久站體工程的設計，順利於 10 月發包施工。

此外，為回應民意訴求，鐵道局也奉行政院核定執行「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」、「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」，目前正如火如荼辦理臨時站相關工程，預計 2024 年 11 月及 2026 年 5 月，分別完成鳳鳴及平鎮臨時站，先行投入台鐵旅運服務。