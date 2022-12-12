〈台版晶片法案〉立委初審大方向支持 全案保留送院會協商

立法院今 (12) 日展開《產業創新條例》第 10 條之 2、第 72 條修正草案審查作業，即俗稱的「台版晶片法案」，各黨團委員大方向支持，盼鞏固關鍵產業根留台灣，但細節有待朝野協商再處理，各版本草案一併送院會協商。

行政院會日前通過台版晶片法案，對象為居國際供應鏈關鍵地位業者，當研發費用、研發密度達一定規模，以及有效稅率達一定比率時，當年度研發支出可抵減營所稅 25%；當年度機器設備支出可抵減當年度營所稅，抵減率 5% 且購置設備金額無上限。

經濟部長王美花於立法院報告時表示，租稅優惠適用對象不限產業別，只要在國內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合要件者均可申請適用。

王美花強調，不會只考量單一公司，也不侷限於半導體產業，未來具有發展潛力的 5G、電動車等產業也有機會適用。

王美花指出，草案適用多為關鍵產業的領頭羊，將可帶動相關供應鏈加速投資，讓關鍵產業成為台灣國防經濟安全的堅實後盾，引導廠商積極投入前瞻研發與先進製程製造，強化我國產業鏈韌性及競爭優勢，鞏固國際鏈樞紐地位。

台版晶片法案大方向獲得立委支持，但細節部分有待朝野協商再處理，最終決議，各黨團提出的草案版本，將一併送院會朝野協商處理。