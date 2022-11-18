政院撥補240億元 明年健保費率維持5.17%

衛福部全民健康保險會今 (18) 日召開委員會議，審議健保署提報明年度保險費率方案，結果建議維持現行費率 5.17% 不調整，由於行政院將撥補健保基金 240 億元，使得安全準備過關，可達 1 個月保險給付支出。健保署長李伯璋強調，部分負擔新制上路勢在必行，但時間點須視疫情狀況決定。

《健保法》第 24 條第 3 項規定，健保會應於年度開始前 1 個月，依協議訂定醫療給付費用總額，完成該年度費率審議。衛福部原訂今年 5 月 15 日調整健保部分負擔，不過，時任衛福部長陳時中 5 月 10 日宣布，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，研議延後實施。

根據健保署方案，2023 年影響保險收入的因素，包括 2023 年 1 月 1 日起調降平均眷口數，由 0.58 人減至 0.57 人，減少 19 億元；因應基本工資由新台幣 25250 元調升至 26400 元，調整投保金額分級表增加 56 億元；以及行政院因應健保安全準備不足部分，撥補健保基金 240 億元，整體將使安全準備可達 1 個月保險給付支出，符合健保法規定。

在健保會審議過程中，委員認為明年健保財務尚可維持，雖然整體經濟成長，仍有許多民眾受到疫情及通膨影響，因此，同意健保署提出維持現行費率 5.17% 的方案。

明年總額將突破 8300 億元大關，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，李伯璋表示，部分負擔調整方案勢在必行，希望盡快重新上路，真正落實使用者付費方案，並讓多餘的資源能投入到癌症、罕病等極需新藥補助的部分。