盤中速報 - 中鴻(2014)股價拉至漲停，漲停價26.4元，成交31,568張

中鴻(2014-TW)13日09:58上漲2.4元，股價漲停報26.4元，委買3,274張，成交31,568張。

主要業務為鋼捲、鋼管。所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數近5日下跌1.51%。

中鴻(2014-TW)近5日股價下跌2.83%，台灣加權指數下跌2.46%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+485 張
  • 外資買賣超：+740 張
  • 投信買賣超：-73 張
  • 自營商買賣超：-182 張
  • 融資增減：+672 張
  • 融券增減：+125 張

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