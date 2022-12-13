盤中速報 - 中鴻(2014)股價拉至漲停，漲停價26.4元，成交31,568張

中鴻(2014-TW)13日09:58上漲2.4元，股價漲停報26.4元，委買3,274張，成交31,568張。
主要業務為鋼捲、鋼管。所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數近5日下跌1.51%。
中鴻(2014-TW)近5日股價下跌2.83%，台灣加權指數下跌2.46%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+485 張
- 外資買賣超：+740 張
- 投信買賣超：-73 張
- 自營商買賣超：-182 張
- 融資增減：+672 張
- 融券增減：+125 張
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