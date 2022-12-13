盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.11%報41.0元，成交2,377張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.11%，13日10:03報41.0元，成交2,377張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新光鋼(2031-TW)近5日股價下跌0.64%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+629 張
- 外資買賣超：+160 張
- 投信買賣超：+501 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：-48 張
- 融券增減：-16 張
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