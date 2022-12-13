盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.11%報41.0元，成交2,377張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.11%，13日10:03報41.0元，成交2,377張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新光鋼(2031-TW)近5日股價下跌0.64%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+629 張
  • 外資買賣超：+160 張
  • 投信買賣超：+501 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：-48 張
  • 融券增減：-16 張

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