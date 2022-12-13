盤中速報 - 神隆(1789)急拉2.02%報27.75元，成交8,882張

神隆(1789-TW)近5分K漲速2.02%，13日09:49報27.75元，成交8,882張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲6.02%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.26%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,290 張
- 外資買賣超：-2,514 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+222 張
- 融資增減：+1,373 張
- 融券增減：+3 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.61%
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原投組報酬率
+24.08%
$12,408
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%