盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.26%報24.85元，成交7,466張

中鴻(2014-TW)近5分K漲速2.26%，13日09:24報24.85元，成交7,466張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中鴻(2014-TW)近5日股價下跌2.83%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌2.46%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+485 張
- 外資買賣超：+740 張
- 投信買賣超：-73 張
- 自營商買賣超：-182 張
- 融資增減：+672 張
- 融券增減：+125 張
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