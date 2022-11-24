中鴻12月內銷、1月外銷盤價 全面平盤

中鴻 (2014-TW) 今 (24) 日開出盤價，12 月熱軋、冷軋、鍍鋅全面平盤，明年 1 月外銷各產品也維持平盤，實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，當前鋼市供需持續改善，且鐵礦砂價格反彈，鋼廠成本壓力仍處高位，在多國減產效應下，鋼價勢必有所支撐。

中鴻表示，近來全球鋼材供給持續收縮，歐洲鋼廠因能源價格飆漲而減產約 20%，越南和發鋼廠 (Hoa Phat) 關停 4 座高爐，台塑河靜鋼廠 (FHS) 也計劃實施第一階段減產 15%。

中國 10 月粗鋼日均產量 257.29 萬噸，創年內新低，加上中國政府放鬆房產資金調控，多地基建項目持續開工，預計未來鋼市供需漸趨平衡，有利鋼市回溫。

總體經濟方面，主要國家製造業 PMI 指數持續下降，終端需求短期恐難明顯復甦，然美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 降至 7.7%，預期聯準會 (Fed) 後續升息步伐有望放緩。

且美元指數自高點回落，助益大宗商品價格回升，加上中國防疫政策逐步放寬，有助其內需回溫，預計全球經濟動能將保持溫和走勢。

中鴻表示，鐵礦砂價格反彈，鋼廠成本壓力仍處高位，在多國減產效應下，鋼價勢必有所支撐，然考量協助下游年末庫存去化，故本次盤價保持平穩，並搭配多元措施，維持市場穩定。