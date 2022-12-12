【盤中熱點】裕隆強漲７％成多方指標，生技製藥４檔漲停；EUV光刻機是什麼？

一、盤面概況－(2201-TW) 裕隆強漲，生技製藥概念 4 檔漲停

1. 指數下跌約 10 點，(2201-TW) 裕隆強漲 7% 成多方關鍵指標

即便密大消費者信心顯示消費者對於未來通膨預期已是 15 個月來新低，生產者物價指數高預期，不過已令市場氛圍轉趨觀望。

使得指數本日旋即開低下跌約 150 點，即便部分個股跌勢有所收斂，但當前仍跌 100 逾點，預估量為 1513 億。

盤面上來看，集中市場貢獻漲點的多方指標依序為 (2201-TW) 裕隆、(2408-TW) 南亞科、(8341-TW) 日友、(8464-TW) 億豐、(5880-TW) 合庫金。

造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2395-TW) 研華、(2207-TW) 和泰車、(3711-TW) 日月光投控。

在上櫃的部分，貢獻漲點的個股為 (8415-TW) 大國鋼、(8069-TW) 元太、(8255-TW) 朋程、(3552-TW) 同致、(8299-TW) 群聯。

造成盤勢壓抑的則是 (6488-TW) 環球晶、(3529-TW) 力旺、(4966-TW) 譜瑞 - KY、(6446-TW) 藥華藥、(4743-TW) 合一。

綜上漲跌來看，當前盤面資金再度以個別題材類股為主，但在 (2303-TW) 聯電、金融齊點火帶動下，有望令跌幅收斂。

2. 記憶體製造普漲 1.82%，成科技股強勢指標

值得注意的是，同為記憶體相關的 (2408-TW) 南亞科、(8299-TW) 群聯在本日盤面出現齊漲現象，與南亞科相同的記憶體製造廠商如 (2344-TW) 華邦電、(2337-TW) 旺宏也同步走強，未來市場是否會再度關注景氣復甦的個股，就是近期盤面動盪值得關注的方向。

3. 中小生技活跳跳，逾 4 檔漲停

中國實施清零三年後迎來防疫鬆綁的措施，防疫的轉彎也傳出全民瘋囤藥的消息。

帶動原料藥、西藥製劑等族群如：(1762-TW) 中化生、(1777-TW) 生泰、(1789-TW) 神隆、(1799-TW) 易威、(4102-TW) 永日、(4119-TW) 旭富、(4167-TW) 松瑞藥、(1701-TW) 中化、(1720-TW) 生達、(4130-TW) 健亞、(1752-TW) 南光等相關個股普漲逾 5%，攤開本日強勢族群排行，前十排行又以生技相關個股佔大多數，顯示當前市場在重要數據公布以前，對於科技類股相較抱持觀望的態度。

4. 政策利多能源股普遍走跌，再度一日行情？

日前行政院通過新建案應增設太陽能板及離岸風電刪除不超過領海的範圍限定，帶動 (6443-TW) 元晶、(6244-TW) 茂迪、(6477-TW) 安集、(3713-TW) 新晶投控、(3691-TW) 碩禾、(3576-TW) 聯合再生、(6538-TW) 倉和、(3708-TW) 上緯投控、(9958-TW) 世紀鋼等能源股因此走強。

而今在 (6244-TW) 茂迪開高走低的情況下，能源相關概念股僅剩 (3686-TW) 達能、(3713-TW) 新晶投控相較強勢，其餘多為翻黑下挫，整體呈現一日行情，顯示當前資金對於政府釋出的政策利多股相較不青睞。

二、生活聊產業－關鍵製程設備：EUV 光刻機

IC 製造的四大流程依序為 添加製程、移除製程、熱處理製程、圖案化製程。

當中又以圖案化製程最為重要，該步驟主要就是將 IC 電路設計圖上的圖案「轉印」到晶圓上，而這主要是利用光照射電路圖上的圖案，投射到晶圓上，意即「微影製程」在實際場景中，光罩上面會有非常多精細的電路圖案，而整個製程需堆疊上各式各樣的材料，因此需要六次以上的微影，且因光有繞射現象，使製程技術難度提高。

但極紫外光光源 (EUV) 的問世，直接解決了繞射的問題，不過製程演化的再度進步，極紫外光的微影技術的極限約莫為 3 奈米，小於 3 奈米相較有技術難度，因此微影設備極為當前半導體先進製程中最大的瓶頸。

各廠商眼看晶片內製程節點幾乎快到極限，使得晶圓廠開始兼差發展先進封裝技術來做異質整合，包含 2.5D 與 3D 封裝技術，朝向小晶片 (Chiplet) 的方向發展。

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