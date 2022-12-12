盤中速報 - 神隆(1789)急拉2.14%報26.15元，成交1,452張

神隆(1789-TW)近5分K漲速2.14%，12日09:41報26.15元，成交1,452張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

神隆(1789-TW)近5日股價上漲2.02%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-62 張
  • 外資買賣超：-100 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+36 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：+1 張

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