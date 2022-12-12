盤中速報 - 神隆(1789)急拉2.14%報26.15元，成交1,452張

神隆(1789-TW)近5分K漲速2.14%，12日09:41報26.15元，成交1,452張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲2.02%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-62 張
- 外資買賣超：-100 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：+87 張
- 融券增減：+1 張
最新相關新聞
神隆(1789-TW)近5分K漲速2.14%，12日09:41報26.15元，成交1,452張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲2.02%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.16%
$12,916
原投組報酬率
+21.36%
$12,136
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%