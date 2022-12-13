美股重點新聞摘要2022年12月13日

今日操盤前瞻

OPEC 原油市場月報

美國 11 月 CPI

歐元區 12 月 ZEW 經濟景氣指數

美國 CPI 升幅可望趨緩 明年通膨情勢由 3 因素左右

萬眾矚目的美國消費者物價指數 (CPI) 將在周二 (13 日) 盤前公布，分析師預估，11 月 CPI 升幅正在趨緩，強化通膨觸頂的說法，但明年能否繼續降溫，主要取決於三項因素：核心食品價格、房租房價走勢，以及包括服務業在內的工資成長。閱讀全文...

特斯拉暴跌超 6% 馬斯克不再是全球首富

自 2021 年 9 月超越亞馬遜創始人貝佐 (Jeff Bezos) 以來，特斯拉執行長馬斯克一直保持著世界首富的頭銜，但本週開始，地表最有錢的男人換成法國酩悅軒尼詩－路易威登集團 (LVMH) 執行長 Bernard Arnault。閱讀全文...

傳日本、荷蘭加入美國行列 限制對中國出口晶片製造設備

彭博周一（12 日）援引知情人士消息報導，日本與荷蘭已原則上同意加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制，此舉將削弱中國發展半導體技術的雄心壯志。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：消費者估明年通膨將大幅緩解

紐約聯準銀行（New York Fed）周一（12 日）公布最新消費者預期調查（Survey of Consumer Expectations）顯示，11 月消費者對未來 1 年的通膨預期降至 2021 年 8 月以來新低。閱讀全文...

高盛：黃金有實質需求 長期表現將打敗比特幣

高盛周一 (12 日) 表示，黃金在實質需求的驅動下，長期表現將打破高度波動的比特幣。閱讀全文...