推特正式重啟「藍勾勾」訂閱服務 蘋果用戶多付3美元

推特正式重啟「藍勾勾」訂閱服務 蘋果用戶多付3美元 (圖片：AFP)
推特正式重啟「藍勾勾」訂閱服務 蘋果用戶多付3美元 (圖片：AFP)

推特官方週一 (12 日) 重新推出加強版的「藍勾勾」訂閱服務 (Twitter Blue)，同時向蘋果 iOS 用戶收取相較其他用戶更高的費用，藉此轉嫁「蘋果稅」。

推特週一重啟「藍勾勾」訂閱服務，在網頁上訂購服務的用戶，每月要支付 8 美元 (約台幣 245 元)，但蘋果 iOS 訂購的話，每月則為 11 美元 (約台幣 337 元)，外界皆認為，這主要是轉嫁「蘋果稅」到用戶身上。

推特老闆馬斯克曾多次抨擊「蘋果稅」離譜，抱怨蘋果透過 App Store 向推特收取 30% 的交易佣金相當不合理。

推特週一重啟「藍勾勾」訂閱服務 (圖片：AFP)
推特週一重啟「藍勾勾」訂閱服務 (圖片：AFP)

推特的「藍勾勾」訂閱服務先前曾在 11 月短暫推出， 但在禮來藥廠 (Eli Lilly) 假帳號事件後遭下架。

當時冒牌的禮來藥廠帳號寫道：「我們很高興地宣布胰島素現在免費了。」引發軒然大波，該公司股價在此虛假消息發布後大幅下跌，其他製藥公司如 AbbVie 也被冒充發布假消息。

為了與「藍勾勾」訂閱服務有所區分，推特將獲得實名認證企業以「金色勾勾」標示，而經認證的政府機構則會以「灰色勾勾」作為識別，來幫助防止假冒。

推特曾計劃要在 11 月 29 日重啟「藍勾勾」訂閱服務，但最終推遲到本週一裁重啟。馬斯克上週六 (10 日) 表示，推特還有更多功能即將推出。

自 10 月 27 日馬斯克成功收購推特後，馬斯克迅速推動數項改革，試圖以任何方式讓推特營運起死回生，除了大舉裁員、解散董事會將公司私有化，還推出訂閱制服務，以增加推特營收來源。

馬斯克宣稱，自他收購後，推特營收大幅下滑，明年有可能走上破產一路，儘管他並未提供詳細數據。

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