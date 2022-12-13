〈紐約匯市〉市場觀望Fed會議、美11月CPI 美元震盪走高

美國公布關鍵通膨數據與央行決策會議前夕，美元指數周一 (12 日) 震盪走高，收復早盤跌勢。市場預期美國 11 月通膨增長將較去年同期放緩，且聯準會 (Fed) 將在今年最後一次會議宣布放慢升息步伐。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.22%，至 105.04。自 9 月底登上高點以來，美元指數已跌逾 8%，對 Fed 放慢緊縮步調的預期削弱美元吸引力。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 認為美元已經觸頂，但不代表美元會開始下跌，在缺乏新動能的情況下，美元可能繼續維持在高檔，但距離高點還很遠。

本周是超級央行周，全球主要央行的利率會議都集中在本周進行，包含美國聯準會、歐洲央行 (ECB)、英國央行(BOE) 與瑞士國家銀行 (SNB) 等。考量到美國勞動力市場依舊吃緊且經濟相當強韌，市場普遍預期 Fed 將放緩升息幅度至 2 碼。

Fed 公布利率決議前夕，美國將在周二 (13 日) 公布 11 月 CPI 報告，核心 CPI 估較去年同期增長 6.1%，略低於 10 月的 6.3%。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 專題研究主管 Jim Reid 認為，考量到消費者物價指數 (CPI) 非常貼近聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的決策，(CPI)明顯有能力改變央行訊息、聲明和點陣圖的論調，但極度不可能改變升息 2 碼的決定。

歐元兌美元幾乎持平，微漲 0.02% 至 1.0535 美元。歐洲央行將在周四 (15 日) 召開利率會議，市場預估將升息 2 碼。

美元兌瑞士法郎漲逾 0.3% 至 0.9364 瑞郎，止步連三貶；美元兌日元漲 0.8% 至 137.70 美元，至約一周高點。

英鎊回吐盤中部分升幅，且盤中一度轉跌，截稿前小漲 0.1% 至 1.2271 美元。

稍早數據顯示，英國 10 月國內生產毛額 (GDP) 較上月反彈，月增 0.5%，但前景依舊黯淡，截至 10 月的三個月內仍萎縮 0.3%，反映出企業和家庭對高通膨打擊經濟實力的擔憂。

美元兌離岸人民幣上漲 0.3% 至 6.9881 人民幣。中國政府放寬防疫封控，令外界擔憂可能再度爆發感染潮。

截至台灣時間周二 (13 日) 約 6:00 價格：