〈貴金屬盤後〉等待CPI和Fed決策 金價跌破1800美元 五日來首度收黑

〈貴金屬盤後〉等待CPI和Fed決策 金價跌破1800美元 五日來首度收黑 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉等待CPI和Fed決策 金價跌破1800美元 五日來首度收黑 (圖:AFP)

黃金期貨周一 (12 日) 下跌，為五個交易日以來首度收黑，投資人觀望周二將公布的 11 月消費者物價報告 (CPI)，以及即將登場的聯準會 (Fed) 今年最後一場會議。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 18.40 美元或 1%，報每盎司 1792.30 美元，是 12 月 6 日以來最低收盤價。

本周「超級央行周」登場，Fed、歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE)、瑞士央行 (SNB) 等國決策會議接力召開。City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，這讓投資人紛紛選擇先行獲利了結。

他分析，黃金能否守在當前價位，基本上取決於 Fed 本周的態度有多鷹派，如果 Fed 暗示終點利率將在 5% 以上，美債殖利率將繼續獲得支撐，提高持有黃金的機會成本。

黃金本身並不孳息，在央行升息階段較不具吸引力，顯得相對黯淡。

過去一個月以來，黃金期貨持續上漲，主因投資人預測 Fed 明年初可能被迫更激進升息，提高經濟步入衰退的可能性。黃金被視為經濟不景氣時期的資金避風港。

投資人等待美國周二公布的最新 CPI 報告，也讓金價和工業金屬周一走勢疲軟。

Saxo 銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，在周二的重要數據出爐以前，黃金可能向下測試過去一周以來的支撐價位每盎司 1765 美元。

Razaqzada 也說，本周重要事件一件接一件，可能牽動美元甚至黃金至少到今年年底以前走勢，因此投資人沒有必要急著進場交易。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨下跌 31 美分或 1.3%，報每盎司 23.403 美元。
  • 3 月交割的銅期貨下滑 8 美分或 2%，報每磅 3.8005 美元。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 28.20 美元或 2.7%，報每盎司 1008 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 84.70 美元或 4.3%，收每盎司 1884.10 美元。

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