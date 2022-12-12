〈美股早盤〉投資人靜待CPI報告、Fed利率決策 主要指數漲跌互現

投資人靜待重磅通膨數據──美國 11 月消費者物價指數（CPI）出爐，以及聯準會（Fed）12 月貨幣利率決策，美股主要指數周一（12）日漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌 0.5%。

市場對經濟衰退的擔憂重新浮現，投資人正在尋找有關各國央行今後更確鑿的收緊貨幣政策的力道和速度蛛絲馬跡。目前市場預估 Fed 將在本周把升息速度放緩至 2 碼（50 個基點）。

不過 Fed 官員曾表示，借貸成本仍須在一段時間內保持在限制性區間。而美國周二（13 日）公布的 11 月消費者物價指數（CPI）將進一步說明情況是否如此，或者市場有理由預期 Fed 會在明年底降息，然而強勁的就業市場和通膨高燒難退，阻止交易員轉向看多。

此外，從中國新冠肺炎疫情的復甦到歐洲能源市場波動，全球各地經濟前景的差異抑制風險情緒。截稿前，美國 10 年期公債殖利率跌至 3.523%，美元指數小幅下滑至 104.74。

美國本周重要經濟數據連發，除了重磅通膨報告 CPI 外，有「恐怖數據」支撐的美國 11 月零售銷售數據也將公布，市場預估 11 月零售銷售將從 10 月的成長 1.3% 大跌至下降 0.2%，這可能增加市場對經濟衰退的擔憂。

截至台北時間周一（12 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.38%，至每股 248.62 美元

美國科技巨擘微軟表示，將收購倫敦證券交易所集團（LSEG）4% 的股權，同時也獲得一份常大 10 年的商業合作合約。根據 LSEG 聲明，雙方合作關係涉及下一代數據和分析，以及雲端基礎設施解決方案。該項合作包括替 LESG 提供新的數據基礎設施，以及替微軟 Azure、人工智慧團隊提供分析和建模解決方案。

Coupa Software(COUP-US) 早盤上漲 26.4%，至每股 78.63 美元

軟體公司 Coupa Software 美股開盤前飆漲 24%，此前有消息傳出私募股權公司 Thoma Bravo 向其發出收購要約，報價高於另一家私募股權機構 Vista Equity Partners。據悉，雙方談判已進入後期階段，最快可能會在本周宣布。

安進 (AMGN-US) 早盤下跌 0.43%，至每股 277.44 美元

安進 (Amgen)正在接近對 Horizon Therapeutics(HZNP-US)的收購，交易估值高達 200 億美元，將成為今年美國醫藥產業上最大併購案。Horizon Therapeutics 曾表示正與三大製藥巨擘嬌生 (JNJ-US)、安進、賽諾菲(SNY-US) 就潛在競購進行「高度初步討論」，不過嬌生、賽諾菲上周陸續推出競購。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Ava Trade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，今年迄今 Fed 採取非常積極的貨幣政策控制通膨，最近數據顯示策略已經奏效，讓 Fed 相信通膨以往正確的方向發展，這也意味著 Fed 可能會採取更少行動，因為背後還有更多推力讓通膨持續走低。