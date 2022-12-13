輝瑞預估2023年前 mRNA疫苗年度營收上看150億美元

美國製藥商輝瑞公司 (Pfizer) (PFE-US) 面臨新冠病毒疫苗需求潛在的下滑與專利保護將到期，預估未來營收可能急遽下降，但該公司周一 (12 日) 表示，到 2030 年，其 mRNA 疫苗業務的全球年營收可望達到 100 億至 150 億美元，緩解大眾對其未來的擔憂。

輝瑞向投資者展示其產品組合中的疫苗潛在營收細節，包括其已經批准的新冠病毒疫苗以及目前正在開發的流感和帶狀皰疹 (皮蛇) 疫苗。

輝瑞表示，2023 年預定推出的呼吸道合胞病毒 (RSV) 候選疫苗的銷售額可能會在 2027 年達到頂峰，達到 20 億美元以上。

輝瑞今年營收預計超過 1000 億美元，是疫情前銷售水準的 2 倍，歸功於新冠病毒疫苗和新冠口服藥 Paxlovid 的強勁銷售。

輝瑞 11 月時將今年新冠病毒疫苗的銷售額調升 20 億美元，達到 340 億美元。

然而，未來幾年新冠病毒相關銷售額預料大幅下降，且 2025 年後輝瑞也將面臨一些暢銷藥物專利保護到期的挑戰，例如癌症治療藥物 Ibrance 和關節炎藥物 Xeljanz。

商務長 Angela Hwang 在投資人介紹會上表示，由於專利到期，輝瑞預計 2025 年至 2030 年間的年銷售額將損失 170 億美元。

輝瑞對於投資 mRNA 一向不手軟，看好與德國 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠病毒疫苗 Comirnaty (即 BNT 疫苗) 的製造能力具有獨特優勢，能向世界各國供應其他 mRNA 疫苗。

根據 Refinitiv 的數據，分析師預估新冠病毒疫苗營收自 2023 年開始大幅下降，而輝瑞的 Comirnaty 疫苗銷售額預料在 2027 年降至約莫 67 億美元。

輝瑞沒有提供其他 mRNA 疫苗的預期銷售細節。