微軟與倫敦證交所簽署10年雲端合作協議 取得近4%股份

美國科技巨頭微軟 (MSFt-US) 周一 (12 日) 宣布與倫敦證券交易所集團 (LESG) 建立為期 10 年的合作夥伴關係，並持有這家英國交易所營運商近 4% 的股份。

根據 LSEG 發表的聲明，該合作夥伴關係涉及下一代數據和分析，以及雲端計算產品。包括用於倫敦交易所的新數據基礎架構以及使用微軟 Azure、AI 和微軟 Teams 的分析和模式解決方案。

LSEG 股票周一在歐洲上漲 4%。

LSEG CEO 許溫默 (David Schwimmer) 在聲明中表示，「這項戰略合作夥伴關係是 LSEG 成為全球領先的金融市場基礎設施和數據業務的重要里程碑，並將改變我們客戶的體驗。」

微軟將從黑石 (BX-US) 和路透集團手中收購這家英國公司約 4% 的股份。

這筆交易將使 LSEG 業務的不同部分採用各種微軟產品。微軟將把交易所的數據平台和其他關鍵技術基礎設施遷移到其大型公共雲端產品 Azure 中。

LSEG 與微軟簽訂一份為期 10 年的協議，將至少花費 28 億美元用於雲端相關產品。

該證券交易所表示，這「符合現有的長期」支出計畫。

微軟和 LSEG 還將合作開發新的專業協作工具。LSEG 開發出一種名為 Workspace 的種數據和分析平台產品。兩家公司將致力於改善該產品，並將其與該公司的通訊軟體微軟 Teams 整合。

微軟董事長兼 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 表示：「雲端計算和人工智慧 (AI) 的進步，將從根本上改變金融機構跨資產類別研究、互動和交易的方式，並適應不斷變化的市場條件。」

早在 2019 年，LSEG 就同意以 270 億美元價格收購金融資訊公司 Refinitiv。