美股盤前：本週各國央行利率決策公布在即! 甲骨文、Coupa今晚發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

道瓊指數：下跌 32 點，跌幅 -0.09% 至 33709。

那斯達克 100 指數：下跌 0.75，跌幅 -0.01% 至 11682.25。

標普 500 指數：下跌 3.00，跌幅 -0.08% 至 3965.25。

【今日總經】英國 GDP、工業生產。

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本週除美國聯準會將召開利率決策會議外，歐盟、英國、瑞士等國也將召開利率決策會議。除此之外美國也將在本週二公布 CPI 數據，目前市場多以觀望態度。上週中國才宣布結束嚴格禁零措施後，近日新增病例數再次暴增。

二、美股盤前重點

1. 甲骨文 (ORCL.US) 季報：軟體巨頭甲骨文將於今日盤後發布 Q2 季報，雖說今年以來大環境總體因素動盪不安，但隨著企業持續自動化轉型，以節省成本和優化供應鏈，讓全球軟體業依然強勁。今年上半年，歐洲、中東和非洲軟體業收入與去年同期相比增長 7.1%。美洲和亞洲則增長 16.4%，太平洋區(含日本) 增長 10.6%。甲骨文身為軟體業的巨頭更在 10 月底被分析師預估 2026 年收入將達到 65B 美元，股價自第四季截至上週五收盤已上漲 3 成以上。目前市場預估第二季度收入為 12.01B，EPS 預估為 1.17 美元。

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2. Coupa Software(COUP.US) 季報：Coupa Software 將於今晚盤後發布 Q3 季報，近期 Thoma Bravo 正在就收購 Coupa Software 進行討論，最快將於本周宣布交易價格。上週五 COUP 收在 62.09 美元，目前 CNBC 預估交易價格可能為每股 81 美元。摩根士丹利的分析師預估收購價應該介於每股 75 至 80 美元之間。但該公司的頂級股東表示至少為每股 91 美元的收益才表示滿意。目前市場預期本次 Coupa Software 季度收入為 2.1331 億美元 (YOY +14.8%)，EPS 預估為 0.1 美元 (YOY -67.7%)。

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