微軟致力收購動視暴雪 提供索尼10年Playstation決勝時刻遊戲使用權

微軟 (MSFT-US) 總裁史密斯 (Brad Smith) 表示，該公司向索尼 (6758-JP) 提供了一份為期 10 年的合作協議，讓索尼的 PlayStation 遊戲主機與該公司的 Xbox 同時推出各款最新版本的《決勝時刻》(Call of Duty)。

微軟希望這麼做能夠緩解監管機構及其競爭對手對其以 690 億美元收購暢銷射擊遊戲《決勝時刻》開發商動視暴雪 (ATVI-US) 的反壟斷擔憂。

《Politico》上月報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 可能會提起反壟斷訴訟，以阻止微軟收購動視暴雪。

史密斯周一 (5 日) 在《華爾街日報》上發表評論文章回應，強調這項收購案「對遊戲玩家有利」，並反對任何可能的 FTC 訴訟。

他針對 FTC 可能提起訴訟的說法指出，「那將是一個巨大的錯誤。 這會傷害競爭、消費者和成千上萬的遊戲開發商。」

歐盟和英國的監管機構已針對微軟的收購案展開反壟斷調查，以檢驗該交易是否會損害競爭。 歐盟擔心微軟可能會阻止競爭對手取得《決勝時刻》等遊戲。

在微軟於 1 月宣布收購計畫後，索尼股價下跌，原因是投資人擔心無法在 PlayStation 上使用熱門的動視暴雪遊戲。 但微軟一直在努力緩解這些擔憂。

史密斯表示，任何讓索尼 PlayStation 遊戲主機無法使用《決勝時刻》的作法「在經濟上都是不合理的」，因為遊戲收入「很重要的」一部分來自 PlayStation 遊戲銷售。

他指出，「鑑於共享遊戲的流行，這對《決勝時刻》系列和 Xbox 本身也將是災難性的，會疏遠數百萬遊戲玩家。」「這就是為什麼我們向索尼提供一份為期 10 年的合作協議，讓每款最新的《決勝時刻》遊戲在登陸 Xbox 的同一天也推出 PlayStation 版。 我們願意向其他平台做出同樣的承諾，並使其在美國、英國和歐盟的監管機構中具有法律效力。」

儘管如此，這是否足以平息索尼的擔憂仍存在疑問。

東京遊戲諮詢公司 Kantan Games CEO Serkan Toto 指出，「10 年的承諾聽起來很重要，索尼在 PlayStation 5 的生命周期內的確是『安全的』，但到推出下一代遊戲機時可能會遇到麻煩。」「我認為這項提議不足以消除索尼的擔憂，但它可能會在一定程度上平息監管機構的情緒。」