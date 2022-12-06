微軟證實Xbox新遊戲明年起調漲 70美元成業界新定價

微軟公司證實，明年起 Xbox 新款遊戲調漲約 16% 至 70 美元，以跟進同業近期舉措。這代表預定 2023 年發行的「星空」(Starfield) 等遊戲將適用新價格。

微軟在聲明中說，明年推出的新遊戲價格將從 60 美元調漲至 70 美元，「以反映這些遊戲在內容、規模和技術上的複雜程度」。Xbox 在不同地區定價不同，但微軟尚未說明各地價格。

根據聲明，新世代遊戲包括「星空」(Starfield)、「極限競速系列」(Forza Motorsport)、「血色降臨」(Redfall) 在所有平台上的價格，將比現有遊戲多出 10 美元。這些新遊戲上市當天，也會同步在微軟 Game Pass 訂閱服務上架，該服務每月收費 9.99 美元。

從 Ubisoft(UBI-US)、Sony 到 Take Two(TTWO-US)，各大遊戲商最近紛紛將新遊戲調漲至 70 美元，Sony 主管更曾暗示視不同遊戲價格可能高於 70 美元。如今微軟 (MSFT-US) 也加入此行列，不過該公司表示，新價格會等到年底假期後才實施，「好讓大家享受遊戲的樂趣」。

近 20 年以來，許多一流遊戲價格都保持在 60 美元左右的價位。微 Xbox 主管 Phil Spencer 曾在 10 月暗示可能即將漲價，更早在 2020 年時，Sony 和微軟的主管更曾辯論是否應該漲價，以反映通膨和遊戲開發與日俱增的成本。

但目前還無法得知 Xbox X 系列和 S 系列遊戲主機是否也漲價，對手 Sony PlayStation 5 已經在多個國家調高價格，任天堂 Switch 也不排除漲價。

Spencer 9 月被問到相關問題時曾說會維持目前定價，但 10 月措辭卻有些不同，他當時說：「我們一直保持遊戲主機、電玩遊戲、訂閱服務的價格不變，但我不認為我們能夠永遠這麼做。我確實認為，到了某個時間點將不得不提高某些商品的價格。」