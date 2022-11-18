通用看好電動車部門2025年轉盈 將向淡水河谷採購電池原料

通用汽車 (GM) 周四 (17 日) 上修全年財測，並表示受益於拜登政府「通膨削減法案」的電動車補貼之賜，北美電動車部門將在 2025 年開始盈利，使公司未來三年的營收年成長率衝上 12%。

這家底特律車廠周四舉行投資人大會，高層預測，隨著電動車買氣增溫，電動車事業將在 2025 年開始獲利。財務長 Paul Jacobson 透露，聯邦補貼可讓通用電動車每輛的稅前獲利增加 3500 到 5500 美元。

通用執行長巴拉 (Mary Barra) 和財務長 Jacobson 預測，在聯邦補貼的挹注下，通用電動車車隊的利潤率將可提升到和內燃式引擎一樣的水準。

通用並預測，今年自由現金流最高將達 110 億美元，優於之前預測的 70-90 億美元，今年的息稅前獲利 (EBIT) 將介於 135-145 億美元，較原估範圍 130-150 億美元收斂。

通用執行長巴拉重押電動車未來 (圖: AFP)

此外，該公司預估，隨著電動車銷量和軟體營收成長，未來三年營收年成長率將達 12%，使營收到 2025 年突破 2250 億美元。

巴拉長期以來說服投資人相信通用是一家成長型公司，有能力扭轉多年來的市佔率下跌，並擺脫不賺錢的事業。但投資人迄今不買單通用股價本益比約 6.5 倍，雖然優於福特汽車 (F-US)，但仍遠低於今年來大跌 47% 的特斯拉 (TSLA-US)，目前特斯拉本益比將近 60 倍。

通用 (GM-US) 暢談成長前景一度帶動股價上漲 1%，但漲勢很快消退，終場漲幅收斂至 0.44%，報每股 38.64 美元。

通用今年的電動車銷售仍落後特斯拉、福特和南韓現代汽車，該公司如今計劃在 2023 年到 2025 年間，大幅提高北美和中國地區的電動車產量：接下來到 20224 年上半年，北美產量將提高到 40 萬輛，到 2025 年再增加到一年 100 萬輛。

與淡水河谷敲定電池原料採購協議

為了確保電動車電池原料來源，通用同日和巴西淡水河谷 (Vale) 公司敲定協議，將向淡水河谷規劃中的加拿大工廠採購電池級硫酸鎳，每年採購量含鎳量相當於 2.5 萬公噸。

根據淡水河谷周四的聲明，通用的採購量一年可供將近 35 萬輛電動車使用，而該座鄰近蒙特婁的工廠預定 2026 年下半年開始交貨。淡水河谷已是特斯拉電池聶原料的直接供應商，也和福特等企業在印尼共同開採鎳資源。

另外，通用高層表示，在美國本地電池和電池原料生產方面的投資，將能讓公司更多電動車款符合領取聯邦補貼的標準。

財務長 Jacobson 說，通用的電動車買家明年將符合每人 3750 美元抵稅的優惠，通用將致力於電池原料採購和生產，以爭取 7500 美元全額抵稅的資格。