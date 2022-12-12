〈新股IPO〉傳吉利旗下電動車品牌極氪赴美掛牌 籌資逾10億美元

路透周一（12 日）援引知情人士消息報導，中國汽車製造商吉利旗下高檔電動汽車品牌之一的極氪（Zeekr）已秘密申請在美國首次公開發行（IPO），計劃籌資逾 10 億美元。倘若極氪順利在美 IPO，將為過去逾一年半以來首家在美上市的大型中資公司。

路透報導指出，極氪上周已遞交上市申請，並尋求最快於明年第二季在紐交所上市，該公司尋求估值超過 100 億美元，估值較去年尋求外部融資時的 90 億美元還要高。

知情人士也透露，極氪也曾考慮在香港掛牌，但最終選擇目標估值較高的紐約。極氪母公司吉利 10 月曾表示計劃分拆極氪，但沒有透露會於何地上市。截稿前，吉利拒絕對極氪在美上市計劃置評。

路透表示，如果此次極氪成功登陸紐交所，未來可能會有更多中企在美國掛牌，根據 Refinitiv 數據，今年只有 5 家中國公司成功在美 IPO，融資總額為 1.625 億美元，遠低於去年的 128 億美元。

根據中國乘用車協會數據，極氪今年前 9 月銷售量略高於 60,600 輛，而特斯拉 (TSLA-US) 同期在中國銷售的 Model Y 約為 28.59 萬輛。極氪計劃明年在歐洲交付首款電動車「極氪 001」。