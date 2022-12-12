外資翻臉 賣超華航、長榮航1.47萬張

台股今 (12) 日在電子權值沉重賣壓下，加權指數盤中跌逾百點，終場下跌 92.84 點或 0.63%，收 14612.59 點，摜破月線，成交值萎縮至 1515.5 億元，三大法人外資、投信、自營商同步賣超，合計賣超 80.58 億元，包括解封題材上身的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 均淪爲外資主要標的，合計賣超 1.47 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 60.02 億元，投信賣超 2.5 億元，自營商賣超 18.06 億元，在期貨市場，外資及陸資交易淨口數萎縮爲 468 口，未平倉合約口數爲 9458 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，新光金、英業達，永豐金、大成鋼、臺企銀、聯電、緯創、旺宏、連宇、中鴻；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，群創、聯合再生、國泰金、華航、力積電、玉山金、統一實、中鋼、長榮航、裕隆。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，中鋼、中信金、裕民、開發金、仁寶、中興電、永豐金、元大金、宏碁、致伸；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、上海商銀、日月光投控、亞泥、聯電、智原、超豐、遠雄、奇鋐、聯茂。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，國票金、裕隆、華新、群創、普安、兆勁、和成、華邦電、友達、元晶；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯電、長榮航、台積電、漢翔、陽明、統一實、國喬、金寶、裕民、宏達電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股本周升息等不確定因素，造成市場成交量能萎縮，投資人在操作上尤應趨於保守。