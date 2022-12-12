陽明喊農曆年前海運小旺季來了 提出這8個字營運策略

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (12) 日召開法說會時指出，市況在明年上半年前仍有許多不確定性，採行「持續觀察、小心因應」的且戰且走策略，目前已明顯見到各航線運價有止跌訊號，可感受到農曆前年的小旺季，惟運價可持穩多久看不出來，整體海運市場回溫最快要等到明年下半年。

陽明說明，在運價連跌半年後，近期有落底止穩跡象，可感受到農曆年前的小旺季，不過，能反彈持穩多久則「看不出來」，不確定因素還是很大，需求並不強，由於明年上半年還是有許多不確定姓，採取且戰且走態度，難說還有沒有下跌空間。

陽明進一步表示，由於今年以來塞港，導致發班率減少約 30%，目前發班狀況僅較之前的狀況減少約個位數，10-11 月歐美線運量差不了太多，美國線約僅減少 2%，歐洲線則增加 2-3%。亞洲線甚至較去年同期有成長近 20%。

陽明強調，美西線美東線目前都還是維持盈利狀態。

而展望明年，無法確定明年上半年怎麼走，但下半年隨著美國升息趨緩、去庫存告一段落，比較可以期待。

陽明目前正在進行歐洲線的換約議價，不諱言會朝現貨價修正方向討論，但合約最終結果要等到明年初才會確定；至於目前，客戶的履約比例還是很高，但確實有客戶要求進行必要修正。

另外，在帳上現金豐沛的態勢下被問及是否執行庫藏股，陽明回應，仍須提報董事會討論，亦即或有此可能性，至於配息，也要待明年初才會有較具體討論。