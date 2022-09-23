三大法人合賣華航、長榮航7.87萬張 外資買超海運股

台股今 (23) 日收盤下跌 166.25 點或 1.16%，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超 168.26 億元，其中三大法人合計賣超華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 達 7 萬 8758 張，外資則買超海運股，包含陽明、長榮等。

外資及陸資今日賣超 140.55 億元，投信買超 1.22 億元，自營商賣超 28.93 億元， 在期貨市場，外資交易淨口數 1510 口，未平倉合約口數降為 4661 口。

外資及陸資買超較多的個股爲，臺企銀、陽明、長榮、力積電、金像電、燿華、國泰金、兆豐金、威強電、遠東銀。9 月 23 日集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，華航、長榮航、台泥、聯電、華新、中鋼、台積電、群創、中興電、玉山金。

投信買超較多的個股爲，遠東新、上海商銀、漢翔、技嘉、金像電、英業達、開發金、仁寶、元大金、華新。9 月 23 日集中市場投信賣超較多的個股爲，中華電、遠傳、長榮航、威強電、智原、義隆電、豐泰、安集、富邦金、友達。

自營商買超較多的個股爲，東陽、友達、台積電、仁寶、英業達、台泥、緯創、廣達、亞泥、光寶科。9 月 23 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華航、長榮航、華新、長榮、宏達電、元晶、正新、中興電、燿華、正文、新唐。

證券分析師黃漢成指出，台股上檔壓力不輕，在目前台股走勢下，加權股價指數恐回測前波低點 13928 點。