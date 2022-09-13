華航強化東南亞旅遊版圖 將直飛宿霧、清邁

華航 (2610-TW) 今 (13) 日宣布，積極布局疫後旅遊市場，將自 12 月 1 日起開航桃園 - 菲律賓宿霧航線，成為在菲律賓的第 2 個定期航點，而明年 1 月 20 日起再開航桃園 - 泰國清邁，均提供每周 4 班直飛服務，兩大熱門旅遊航點皆以最新 A321neo 客機執飛，全力深化華航東南亞航網競爭力。

華航說明，第四季整體客運航班增加 30%，其中，東南亞航線更大增 50%，10 月起桃園 - 曼谷提供每周 14 班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周 14 班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日 1 班，檳城和緬甸仰光各增為每周 3 班。

華航 9 月 2 日起也已恢復桃園 - 峇里島航線，自 10 月 9 日起提供每周二、五、日共 3 班載客服務，另高雄 - 菲律賓馬尼拉航線則自 10 月起增為每周 3 班。

隨著明年 1 月底將迎來農曆春節旺季，華航在東南亞地區以 17 條客運航線營運，可提供國人出國旅遊多元選項。

同時，華航瞄準來台轉機商機，宿霧和清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航強調，將透過東南亞航點復飛、增加班次，加強搶攻轉機客源，並持續評估開闢新航線。

華航自去年底引進 A321neo 全新客機，擔綱華航區域航線主力機種，每班機可提供 180 席座位 (12 席商務艙、168 席經濟艙)。