華航8月客運營收創疫情後新高 貨運降至6個月低點

華航 (2610-TW) 今 (12) 日公布 8 月合併營收為 127.56 億元，月減 1.39%、年增 14.2%，其中，客運營收 24.81 億元，月增 17.12%、年增 505.12%，創疫情以來新高，但貨運營收降至 95 億元，較上月衰退 5.43%，並降至 6 個月來低點，反映空運填艙競爭壓力大，運價不易拉抬。

華航說明，各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，加上適逢暑假探親和學生旅運需求旺盛，各區客運營收皆大幅成長，尤其東南亞、東北亞和北美地區運能明顯提升，推升 8 月客運營收創疫情來單月新高。

不過，貨運市場受通膨、匯差、庫存周期延長等多重因素影響，空運填艙競爭壓力大，運價不易拉抬，再加上去年空運急貨需求大，墊高比較基期，8 月貨運營收跌破百億元關卡，但華航強調，貨運單位收益仍優於去年同期。

華航 Q4 客運再增班 3 成

展望第四季，華航表示，因應邊境管制放寬後的市場需求，10-12 月規劃客運再增班 30%，每周可提供超過 200 班來回載客航班，並評估航點復飛、增加航班次數和開闢新航點中。

華航已於 8 月復飛札幌、9 月復飛峇里島航線，除銷售基本三 / 四航權核心產品，並積極推廣來台轉機跨區產品，推升客運回溫動能。

而對於貨運後市，華航指出，今年隨著空運需求型態調整，運價漸趨合理化，將積極配合年底傳統的購物消費旺季和返校開學潮，伺機增開加班機或包機，並持續整合客貨機運力。