法人：全球經濟低速成長短期不變 停止升息取決通膨數據

通膨壓力迫使聯準會強勢升息，進而衝擊全球經濟成長力道，而這波升息循環何時告終，景順投信認為，全球經濟成長放緩的趨勢短期不會改變，而央行的緊縮政策明 (2023) 年是否放鬆，則要看通膨走勢。

景順投信今 (7) 日發表 2023 年投資展望，並從貨幣政策走向及通膨發展提供兩種情境分析，分別是「通膨放緩」與「永久性通膨」。

首先是通膨放緩，景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭指出，目前全球經濟週期處於收縮階段，成長速度低於趨勢且正在放緩，這個現象短期內不會改變，而央行是否會在 2023 年放鬆緊縮政策，將取決於未來通膨發展。

趙耀庭表示，緊縮金融情勢不利經濟成長，一旦貨幣政策停止緊縮，經濟將從收縮階段迅速邁向復甦，觀察近期需求面像是全球製造業新訂單，以及供給面如全球供應鏈壓力指數等指標，皆顯示通膨壓力有下滑的現象，預示央行的積極動作可能即將放鬆。

以此為基礎進行情境分析，通膨趨緩，市場期待央行在明年第 1 季暫停緊縮動作，並維持至 2023 年中，這有利於經濟復甦回溫，並展開新一輪經濟和市場週期，帶動風險資產表現領先。

另一種情境則是「永久性通膨」，趙耀庭指出，如果通膨居高不下，預測央行會持續緊縮貨幣政策更長一段時間，而且立場將更加鷹派，如此一來，收縮階段會維持得比基礎情境預期的更久，預期將增加全球衰退的機率，成長情勢惡化，導致風險資產受挫。