Fed報告：美股崩跌 美國家庭財富連三季下滑

根據美聯準會 (Fed) 的數據，美國家庭財富在第三季減少了 4000 億美元，至 143.3 兆美元，已經連續第三季下滑，部分原因來自於美股今年以來的崩跌。

Fed 的報告顯示，美國家庭財富在第三季下滑至 143.3 兆美元，較第二季的 143.7 兆美元減少了 4000 億美元，與去年底的 150.1 兆美元相比，更是大幅縮減了 6.8 兆美元。

報告中的數據，是將美國家庭的儲蓄和股票等資產總和，減去所持有的總債務，所得出的淨資產。報告中也顯示，第三季美股市值縮減 1.9 兆美元，是有史以來最糟的表現，也是導致美國家庭財富縮水的部分原因。

另外，報告中也顯示了美國家庭現金儲蓄狀況，仍維持在 18.4 兆美元水準。然而，第三季美國家庭債務總額年增 6.3% 至 18.8 兆美元，其中信用卡借貸與汽車貸款增加迅速，消費信貸上升了 7%。

高盛先前就曾指出，2020 年迄今，美國家庭一直是美股的最大買家，但他們對股票的需求已在今年 第二季略微下滑。除了需求以外，股價走低也導致家庭的股票配置急劇下跌。

不過，高盛也指出，儘管今年有許多投資人被迫削減股票部位，但整體來看，對股票的配置比重仍處在歷史高點。相較於過去十幾年，避險基金、共同基金和家庭仍對股票高度曝險，這代表就算經濟環境持續惡化，投資人還有進一步去風險化的空間。