中國針對美國晶片出口管制 向WTO提出投訴

中國政府已向世界貿易組織 (WTO) 投訴，試圖推翻美國的晶片出口管制措施，並警告美方的舉動已威脅到全球供應鏈。

根據中國商務部聲明，中國在周一 (12 日) 向 WTO 提交訴狀，指控美國以模糊不清的國安相關理由打壓競爭對手。中國警告，美國的經濟保護主義破壞了貿易規則，甚至對全球供應鏈構成威脅。

半導體產業儼然是美中緊張局勢的主要導火線，雖然中國是全球最大智慧手機和電腦製造商，但大部分晶片技術仍掌握在美國手中。拜登政府此前以保護國家安全為由，限制中國取得先進的半導體製造設備，且試圖拉攏盟國跟進制裁中國。

制裁行動不僅為中國帶來龐大壓力，也波及部分美國企業，由於中國是全球最大半導體市場，制裁行動估將導致晶片商損失數十億美元收入。

中國提出投訴後，將進入 WTO 爭端解決機制的第一階段，按照規定，美國有 60 天的時間與中國進行磋商，若還是不能解決問題，中國可要求成立 WTO 專家小組。

不過，即使投訴成立，WTO 也沒有能力強迫美國做出改變，此外，美國過去幾年不斷阻撓 WTO 任命上訴機構新法官，在機構陷入停擺的情況下，大量案件遭到積壓。

因此，這起爭端最終可能要花數年時間才能獲得解決，且就算中國勝訴，美國也可透過效率低落的上訴機制提出否決。