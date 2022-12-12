〈陸港盤後〉投資人獲利了結 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周一（12 日）收盤同步走低，滬指跌 0.87%，原因是投資人獲利了結，且新冠肺炎疫情蔓延，大批民眾湧向醫院，激勵醫藥類股攻上漲停。

滬指周一收盤跌 0.87% 報 3,179.04 點，深成指跌 0.89% 報 11,399.13 點，創業板指跌 0.79% 報 2,401.52 點；兩市成交額合計人民幣 9,098 億元，「北向資金」淨賣出 43.38 億元。

醫藥類股強勢表態，個股掀漲停潮；半導體、軟體、酒店餐飲、航空等族群齊揚，地產、金融、煤炭、建材、有色、電力、釀酒等類股下跌。

香港恒生指數收盤大跌 2.2%，恒生科技指數重挫 4.05%。

上周香港恒生國企指數大漲 7.3% 後，投資人收回部分資金，靜待美國通膨數據，以及聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）最新利率決策。

大華繼顯（香港）公司執行董事梁偉源（Steven Leung）說，在央行開會前，投資人正在降低風險。他也提到中國股市出現一些獲利了結賣壓。

中國政府鬆綁防疫措施後，新冠病毒正在中國家庭和辦公室迅速傳播，但由於醫院準備不足，難以因應確診病例激增，場面陷入混亂。

儘管官媒和健康專家呼籲民眾在家治療，但許多人在經歷政府三年宣傳後，仍很害怕新冠病毒，並導致染疫者湧向醫院。有些醫療機構正努力尋找足夠人力，有些機構則暫停非新冠肺炎治療。

混亂場面在北京隨處可見，觀察性證據顯示，周日新增確診人數是政府統計數據 1,133 例的數倍。

《中國青年報》報導，上周五晚間 8 時許，記者實地探訪北京首都醫科大學附屬北京朝陽醫院發熱門診時發現，有人從當日下午 2 時開始排隊，等候時間超過六小時。

隨著中國政府放寬封控政策，多地急救指揮中心呼籲民眾，非必要不撥打「120」（急救電話號碼）、不去醫院，多地政府也發布公告，鼓勵全民戴口罩。