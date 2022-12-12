疫情蔓延 中國多地呼籲非必要不去醫院 鼓勵全民戴口罩

隨著中國政府放寬封控政策，多地急救指揮中心呼籲民眾，非必要不撥打「120」（急救電話號碼）、不去醫院，多地政府也發布公告，鼓勵全民戴口罩。

北京急救中心主任醫師陳志在上周六（10 日）表示，新冠肺炎無症狀、輕症患者請勿撥打 120 熱線，為急危重症患者留出急救熱線通道。

陳志說，北京 120 急救熱線呼叫量急劇上升，日常呼叫量約為 5,000 次，高峰時段不超過 1 萬，而近日每日呼叫量超過 3 萬，遠遠超出本市 120 急救熱線接呼叫承接能力。

河南鄭州市 120 急救中心也說，近期，鄭州 120 指揮調度大廳日均受理民眾呼救電話 4,600 餘次，較平時暴增 2.3 倍，日均派診量、平均受理時長、救護車執行任務時長以及消殺時長，均較平時增加 1.5 倍以上。

工作人員表示，導致這種情況的主因，除了每年冬季是心腦血管等基礎疾病高發期外，工作人員還接到無症狀、輕症患者有關發熱等症狀的詢問電話，這些非緊急電話擠占 120 急救資源。

四川成都、山東棗莊急救指揮中心周日也發布類似公告，呼籲無症狀、輕症患者請勿撥打 120 熱線。

《中國青年報》報導，上周五晚間 8 時許，記者實地探訪北京首都醫科大學附屬北京朝陽醫院發熱門診時發現，有人從當日下午 2 時開始排隊，等候時間超過六小時。

與此同時，多地政府也呼籲全民戴口罩。例如，紹興、桐鄉、嘉興平湖等地政府發布重要提醒，啟動「全民科學戴口罩，做自己健康第一責任人」行動。

公告顯示，重點崗位、單位從業人員在崗期間必須「應戴盡戴」。比如，醫療衛生機構醫護人員、後勤保障人員；進口冷鏈食品、進口高風險非冷鏈貨物加工、貯存、裝卸、運輸、經營、銷售等崗位從業人員。