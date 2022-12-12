分析師：往事不要再提 FAANG代表的時代恐已終結

一些分析師相信，今年科技股的暴跌不僅僅是一次熊市，更可能是一個時代的終結。

過去 FAANG，即 Facebook 母公司 Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)，引領了市場走向數位時代，推動了過去 13 年的牛市行情。

但歷史表明，一個時代的市場領軍者幾乎從未主導過下一個新的時代。並且，有早期跡象表明，這種轉變已經在發生—Netflix 和 Meta 的增長已經放緩或消失，而亞馬遜、蘋果和 Alphabet 的龐大規模，也意味著未來不太可能提供如同過去那麼高額的回報。

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Richard Clode 說：「我們認為 FAANG 不太可能引領下一個科技牛市周期。」他補充說，自己已經非常實質性地減持了這些股票，目前所持有的部位，是 FAANG 這個縮略詞出現以來新低。

這並非獨特的行動，而是市場上的普遍現象。

2020 年初爆發的新冠疫情衝擊了整個股市，但眨眼之間，股市暴跌結束，指數隨即大幅反彈。包括 FAANG 在內的大型科技股領漲市場，受封控措施影響的消費者，加大了對這些科技公司的需求。

然而，隨著重新開放進入另一個階段，全球央行上調利率抑制風險偏好，投資者正重新評估科技股的長期潛力。

原本 FAANG 對投資者最大的吸引力之一，是他們提供的超快增長率。 現在增長看起來已經變得平淡無奇。

高盛策略師在 11 月的報告中指出，最常與大型科技股聯繫在一起的「卓越」增長率，如今已經消失，至少在今年是如此。

高盛預計，2022 年大型科技股的營收增長率為 8%，低於標普 500 指數 13% 的預期增長。儘管 到 2024 年，科技公司的銷售增長將超過基準指數，但差距將遠小於過去十年的平均水準。

Synovus Trust Co. 資深投資組合經理 Dan Morgan 表示，兩年前，人們可以隨意擲向標有 FAANG 的飛標板選股，並輕鬆成為市場贏家，但現在這種策略恐怕已經不再有效了。