美銀：客戶連續4週持續買入美股 以科技股和工業股為主

美國銀行 (Bank of America) 股票策略師週二 (6 日) 發布的報告表示，儘管有分析師警告美股的反彈行情可能已經結束，但該行的客戶仍在持續買入美股。

標準普爾 500 指數上週上漲 1.1%，美銀的客戶也連續第四週淨買入美股，主要針對的是小型股和大型股，但賣出中型股。此外，美銀的機構客戶也連續第四週買入。

策略師在報告中指出，最近的金流趨勢表明，投資人可能認為市場已經觸底，但該行認為，在 2023 年上半年觸底之前，仍存在進一步下行風險。

針對板塊來看，美銀的客戶在 11 個板塊中買入了其中的 8 個板塊，其中又以科技股和工業股為主。同時，客戶在一個月內首度拋售醫療保健類股，並開始拋售通訊服務類股。

不過，策略師指出，該行對科技股和通訊服務類股的持股目前的比例都仍然偏低，因為相關類股的基本面已經惡化，同時科技股可能有周期性風險。

T.Rowe Price 投資組合經理人 David Eiswert 曾表示，儘管股票估值已經下降，但許多科技股不一定便宜。那斯達克 100 指數的企業價值 / 銷售額比雖然降至 3.71，低於年初的 5.40，但是仍高於過去 10 年平均值的約 3.35。

Eiswert 說道，就像 2000 年網路泡沫破滅後一樣，接下來幾年中投資人也是一再逢低進場，與近幾個月類似。不過，部分專家強調，儘管通膨降溫，但仍然維持在高檔，未來就是個高利率的時代，科技股想要再度高漲並不容易。