2023金兔年搶先機，「股債三拼」更有力!?

經歷 2022 年的波動，我們都期待 2023 年市場可以從「升升不息」轉成「生生不息」，好消息是，2023 年市場將有機會露出曙光，在經歷密集的升息後，美國 10 月份 CPI 已明顯回落，市場預期強力升息在 2023 年將不再存在和美國經濟可望落底，最佳的投資機會往往在經濟尋求落底的過程中出現!

沒聽過的股債三拼?

面對全新的市場環境，野村投信獨家推出「股債三拼」投資組合! 透過布局 * 雙高債券搭配次世代多重主題股票趨勢的股債三拚組合 ， 讓報酬力、收益力、平衡力，一次進化。相較傳統的股債兩拼，股債三拚在報酬率和控制波動上都大勝一籌。 (* 雙高債券：高評等的投資等級債 + 高品質的 Fallen Angel 非投資等級債)

擷取精華債券，打造雙高收益組合!

相較一般的多重資產，投資組合在債券部位為何偏好雙高債券 *? 目前雙高債券均有有相當誘人的投資條件，目前的價格均位在近 10 年的低價，比 2020 疫情爆發時的低點還低，收益率也位在近 10 年的高點。另外，根據統計，過去 10 年，高評等投資等級債， 特別是「BBB 投資等級債」搭配「高品質墜落天使債 (Fallen Angel)」的雙高組合 ，表現大幅超過傳統的：美國投資等級債 (非特別聚焦 BBB 級別債券)+ 非投資等級債的組合，透過擷取雙高債券中的精華，打造多重資產新境界。 * 高評等的投資等級債 + 高品質的 Fallen Angel 非投資等級債

大趨勢醞釀大機會，投資下一波新贏家

我們並沒有放棄股票部分的成長，我們認為在聯準會升息步調減緩下，明年也是逢低布局股票的好時機，在繫好債券安全帶後，也應該踩下增值油門。

回顧歷史上的超級行情，幾乎都是 10 年出現一個黃金週期，處在現在的我們，也正位在下個未來趨勢的初升段。 野村環球時機多重資產策略 以三大次世代趨勢：SET 做為股票部位的投資主軸，透過 14 項次世代主題，網羅全球創新能力強，具有強大業績成長潛力的企業，瞄準未來財富商機!

當市場搖擺之際，眼光更要放遠，持續演進的投資策略代表收益機會的增加、風控能力的提升。2023 選擇三拼更有感的，野村環球時機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，2023 年 1 月 3 日起熱烈開募，迎向美好未來。